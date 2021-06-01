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Политика ,  
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МИД назвал вершиной айсберга данные о слежке США за политиками Евросоюза

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Западные страны не применяют в отношении себя правила поведения на международной арене, за которые сами выступают, заявила официальный представитель Мария Захарова в интервью радио «Вести FM». Так она прокомментировала появившиеся ранее сообщения в Süddeutsche Zeitung и Euronews о том, что США следили за европейскими политиками через датские спецслужбы.

«Возможно, у них такое правило: в отношении себя правил не применять. То есть это такая мини-исключительность. Есть гранд-исключительность — это когда США исключили себя вообще из какой-либо системы правовых координат», — сказала Захарова.

Макрон потребовал объяснений от США и Дании после информации о прослушке
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Эмманюэль Макрон

Она назвала Соединенные Штаты «надсмотрщиками над всеми».

Представитель МИД также предположила, что ситуация с прослушиванием европейских политиков «намного более страшная для самих стран — членов НАТО, нежели то, о чем сейчас все прочитали». «Я думаю, это только вершина айсберга», — указала она.

31 мая Süddeutsche Zeitung и Euronews опубликовали материалы, из которых следует, что в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставляли США доступ на расположенную вблизи Копенгагена станцию, откуда Соединенные Штаты прослушивали европейских политиков, в том числе канцлера ФРГ Ангелу Меркель и возглавлявшего тогда МИД нынешнего президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

Кроме того, слежка велась за Минфином Дании, МИДом и компанией сферы ВПК.

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Дания США слежка Мария Захарова
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