МИД назвал вершиной айсберга данные о слежке США за политиками Евросоюза

Мария Захарова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Западные страны не применяют в отношении себя правила поведения на международной арене, за которые сами выступают, заявила официальный представитель Мария Захарова в интервью радио «Вести FM». Так она прокомментировала появившиеся ранее сообщения в Süddeutsche Zeitung и Euronews о том, что США следили за европейскими политиками через датские спецслужбы.

«Возможно, у них такое правило: в отношении себя правил не применять. То есть это такая мини-исключительность. Есть гранд-исключительность — это когда США исключили себя вообще из какой-либо системы правовых координат», — сказала Захарова.

Она назвала Соединенные Штаты «надсмотрщиками над всеми».

Представитель МИД также предположила, что ситуация с прослушиванием европейских политиков «намного более страшная для самих стран — членов НАТО, нежели то, о чем сейчас все прочитали». «Я думаю, это только вершина айсберга», — указала она.