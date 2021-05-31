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Политика ,  

Макрон потребовал объяснений от США и Дании после информации о прослушке

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Samson / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ожидает объяснений от США и Дании в связи с публикацией о прослушивании телефонных разговоров ведущих европейских политиков, в числе которых канцлер Германии Ангела Меркель и бывший министр иностранных дел, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Слова французского президента приводит Reuters.

«Это неприемлемое поведение для союзников, и это еще менее приемлемо для союзников и партнеров в Европе. <...> Мы запросили у наших датских и американских партнеров всю информацию касательно раскрытой информации и прошлых событий», — заявил Макрон во время видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

В Минобороны Дании ответили на сообщения о помощи АНБ в слежке за Меркель
Политика
Ангела Меркель

Меркель, в свою очередь подержала Макрона, отметив, что «может только согласиться» с президентом Франции.

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что власти страны выступают категорически против прослушки телефонных разговоров ведущих политиков ЕС.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками.

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По их данным, в 2012–2014 годах спецслужбы Дании предоставили США доступ на специальную станцию, расположенную близ Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции, как пишет газета, можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.

Изначально в правительстве о прослушке не знали. Информацию об этом им предоставили после публикаций бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. В котором говорилось, что Дания помогала США следить за политиками из Германии, Франции, Норвегии, Нидерландов, Швеции. Тогда скандал привел к отставке главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste Томаса Аренкиля.

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