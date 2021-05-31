Макрон потребовал объяснений от США и Дании после информации о прослушке

Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Samson / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ожидает объяснений от США и Дании в связи с публикацией о прослушивании телефонных разговоров ведущих европейских политиков, в числе которых канцлер Германии Ангела Меркель и бывший министр иностранных дел, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Слова французского президента приводит Reuters.

«Это неприемлемое поведение для союзников, и это еще менее приемлемо для союзников и партнеров в Европе. <...> Мы запросили у наших датских и американских партнеров всю информацию касательно раскрытой информации и прошлых событий», — заявил Макрон во время видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Меркель, в свою очередь подержала Макрона, отметив, что «может только согласиться» с президентом Франции.

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что власти страны выступают категорически против прослушки телефонных разговоров ведущих политиков ЕС.