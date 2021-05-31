В Минобороны Дании ответили на сообщения о помощи АНБ в слежке за Меркель

Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Дания выступает категорически против прослушки телефонных разговоров ведущих политиков Европейского союза (ЕС). Об этом заявила министр обороны страны Трине Брамсен, ее слова передает Би-би-си.

«Систематическое прослушивание телефонных разговоров с ближайшими союзниками недопустимо», — заявила глава Минобороны.

Ранее Süddeutsche Zeitung сообщило, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, в числе которых канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел (ныне президент ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер.

Издание утверждает, что в 2012–2014 годах спецслужбы Дании предоставили США доступ на специальную станцию, расположенную близ Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции, как пишет газета, можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.