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Политика ,  
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В Минобороны Дании ответили на сообщения о помощи АНБ в слежке за Меркель

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Дания выступает категорически против прослушки телефонных разговоров ведущих политиков Европейского союза (ЕС). Об этом заявила министр обороны страны Трине Брамсен, ее слова передает Би-би-си.

«Систематическое прослушивание телефонных разговоров с ближайшими союзниками недопустимо», — заявила глава Минобороны.

СМИ узнали о слежке АНБ за Меркель и Штайнмайером
Политика
Ангела Меркель и&nbsp;Франк-Вальтер&nbsp;Штайнмайер

Ранее Süddeutsche Zeitung сообщило, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, в числе которых канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел (ныне президент ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер.

Издание утверждает, что в 2012–2014 годах спецслужбы Дании предоставили США доступ на специальную станцию, расположенную близ Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции, как пишет газета, можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.

В публикации говорится, что правительство страны не знало о сотрудничестве своих спецслужб с американцами до 2015 года. Кабмину предоставили отчет только после публикаций бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Тогда стало известно, что Дания помогала США следить за политиками из Германии, Франции, Норвегии, Нидерландов, Швеции. Скандал привел к отставке главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste Томаса Аренкиля.

Дания слежка Минобороны США Ангела Меркель
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