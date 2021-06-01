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Общество ,  
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В ОП объяснили, почему предложили назвать выплаты отцовским капиталом

Фото: Rana Sajid Hussain / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Rana Sajid Hussain / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Выплату семьям с тремя и более детьми предложено назвать «отцовским капиталом» из-за ценностного характера этой финансовой поддержки, сообщил РБК председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, член совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко.

«Отцовский — потому что материнский капитал уже есть. Есть федеральный материнский капитал, есть региональный. Наша задача — чтобы это был не только денежный формат поддержки, но и чтобы он носил ценностный характер», — сказал Рыбальченко.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

По словам главы комиссии, сейчас важно поддержать отцов, поскольку на них ложится дополнительная нагрузка в семьях, где мать не работает. Таких в России — 40% от общего числа многодетных семей, говорит Рыбальченко.

По его словам, выплаты могут пойти не только на улучшение жилищных условий и образование детей, но также на покупку семейного автомобиля, благоустройство жилья и повышение экономической устойчивости.

Письмо с предложением ввести отцовский капитал Рыбальченко ранее направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. По условиям этой программы, при рождении трех и более детей семья сможет единовременно получить 639,4 тыс. руб., а также ежемесячно ей будут выплачивать по 2,5 тыс. руб. на каждого ребенка вплоть до совершеннолетия детей.

Для многодетных семей ОП также предлагает ввести особую систему налогообложения с понижением ставки при увеличении числа детей в семье. Семь с пятью и более детьми предлагается освободить от уплаты налогов.

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Впервые с идеей ввести отцовский капитал Общественная палата выступила в 2019 году.

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