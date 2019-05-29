В России предложили создать «отцовский капитал»

Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила создать «отцовский капитал». Эта субсидия не будет исключать материнский капитал и станет дополнительной мерой финансовой поддержки многодетным семьям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий доклад комиссии.

В нем говорится, что эту субсидию предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка в семье, в которой детей воспитывают одни родители, находящиеся в зарегистрированном браке. «Выплата многодетным папам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тыс. руб.», — отмечает издание.

На первоначальном этапе реализацию проекта предлагается начать с Дальнего Востока, а также в Калининградской области, Севастополе и Крыму. На втором этапе этот проект может быть реализован в демографически нестабильных регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а на завершающем — во всех остальных.

В Общественной палате считают, что это поможет к 2024 году достичь среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне, который обозначен в нацпроекте (1,92–2,05 детей на одну женщину).