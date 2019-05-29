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В России предложили создать «отцовский капитал»

Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила создать «отцовский капитал». Эта субсидия не будет исключать материнский капитал и станет дополнительной мерой финансовой поддержки многодетным семьям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий доклад комиссии.

В нем говорится, что эту субсидию предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка в семье, в которой детей воспитывают одни родители, находящиеся в зарегистрированном браке. «Выплата многодетным папам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тыс. руб.», — отмечает издание.

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На первоначальном этапе реализацию проекта предлагается начать с Дальнего Востока, а также в Калининградской области, Севастополе и Крыму. На втором этапе этот проект может быть реализован в демографически нестабильных регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а на завершающем — во всех остальных.

В Общественной палате считают, что это поможет к 2024 году достичь среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне, который обозначен в нацпроекте (1,92–2,05 детей на одну женщину).

В России программа материнского капитала, который могут получить семьи, где родился или усыновлен второй ребенок, заработала в 2007 году. Маткапитал нельзя обналичить, средства можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования для детей. Изначально размер маткапитала составлял 250 тыс. руб., впоследствии эта сумма индексировалась, достигнув 453 тыс. руб.

Теги: материнский капитал, субсидия, Общественная палата
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