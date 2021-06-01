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Общество ,  
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МЧС предупредило о заморозках в Московской области

Фото: Margarethe Wichert / Getty Images
Фото: Margarethe Wichert / Getty Images

В Подмосковье 1 и 2 июня ожидаются заморозки с температурой до нуля — минус 2 градусов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

По прогнозам Центрального УГМС, такое понижение температуры может быть в ночные и утренние часы.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что дождливая погода в Москве сохранится до 1 июня. «Первого числа уже без осадков», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В мае главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова прогнозировала сильное похолодание в Москве и Московской области в начале июня. По ее словам, в Подмосковье температура воздуха снизится до нуля — минус 0,1 градуса. В столице температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

ГУ МЧС по Московской области Погода Заморозки
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