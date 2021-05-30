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Синоптики сравнили погоду в Москве с началом мая и сентябрем

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Погода в европейской России по своим климатическим характеристикам соответствует началу мая, заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Со вчерашнего дня в центр Европейской России начал поступать холодный воздух из полярных регионов. Температура воздуха понизилась практически на 10 градусов. В ближайшую ночь будет от +3 до +8 градусов, днем от +15 до +16, существенных осадков не ожидается. В целом на 5 градусов ниже нормы, можно сказать, что погода по своим климатическим характеристикам откатилась на месяц, к началу мая», — сказал он.

Но, считает ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец, погода будет соответствовать климатическим показателям сентября. Он добавил, что 30 мая вероятность осадков будет сведена к минимуму и из-за облаков «неуверено выглянет солнце». Из-за холодного ветра температура будет на пять—шесть градусов ниже нормы. «Северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на 5–6 градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября», — сообщил Тишковец.

«Температура воздуха в столице — +13–15, в Подмосковье — +11–16. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст.», — заключил синоптик.

Местами в столице пройдут кратковременные дожди, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Также метеоролог предупредила о высоком атмосферном давлении, которое составит 749 мм рт. ст. Влажность воздуха — 45%.

В Гидрометцентре назвали время прекращения дождей в Москве
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Ранее в Гидрометцентре предупредили, что дождливая погода в Москве сохранится до 1 июня. Вильфанд предупредил, что менее существенными осадки будут уже со второй половины воскресенья, 30 мая. Причиной станет рост атмосферного давления.

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