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Общество ,  
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Синоптик предупредила о заморозках в Подмосковье в начале июня

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Подмосковье в начале июня температура может понизиться до нуля — минус 0,1 градуса. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает «РИА Новости».

По словам синоптика, отрицательные значения температуры ожидаются в Истре и Черустях. «Велика вероятность заморозков в начале июня в утренние часы», — уточнила Позднякова.

В Москве в конце мая — начале июня также ожидается похолодание, температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

«Не исключено, что в пониженных местах рельефа температура может опускаться до слабоотрицательных значений», — сказала Позднякова.

Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, такое бывает, когда в низинах накапливается холод, но до заморозков дело вряд ли дойдет.

«Возможно, на 1% территории найдется какой-то уголок, где кто-то сможет измерить, и то это будет в утренние часы, перед рассветом, и продолжительностью этот заморозок будет 1,5 часа от силы», — добавил синоптик.

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Синенков отметил, что, согласно статистике, в Московском регионе и в центре Европейской части России раньше бывали годы, когда примерно до 3 июня случались такие заморозки, но в этом году их не ожидается.

Синоптик пообещала москвичам похолодание в конце мая и начале июня
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве в последние дни мая и в начале июня ожидается умеренно теплая погода: 7–12 градусов тепла в ночное время и от 18 до 23 градусов тепла в дневное.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал период сильной жары с температурой до плюс 37 градусов на Урале и в Поволжье. Аномально жаркая погода наблюдается там на протяжении уже более чем двух недель.

Погода Москва Подмосковье Заморозки похолодание новости
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