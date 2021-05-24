Синоптик предупредила о заморозках в Подмосковье в начале июня

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Подмосковье в начале июня температура может понизиться до нуля — минус 0,1 градуса. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает «РИА Новости».

По словам синоптика, отрицательные значения температуры ожидаются в Истре и Черустях. «Велика вероятность заморозков в начале июня в утренние часы», — уточнила Позднякова.

В Москве в конце мая — начале июня также ожидается похолодание, температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

«Не исключено, что в пониженных местах рельефа температура может опускаться до слабоотрицательных значений», — сказала Позднякова.