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В Гидрометцентре назвали время прекращения дождей в Москве

Дожди в Москве прекратятся к 1 июня, передает ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В понедельник еще будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, первого числа, уже без осадков», — сказал Вильфанд.

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По его словам, менее существенными осадки будут уже со второй половины воскресенья, 30 мая. Причиной станет рост атмосферного давления.

Ранее, 24 мая, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова  заявляла о сильном похолодании в Москве и Московской области в начале июня. По ее словам, в Подмосковье температура воздуха снизится до нуля — минус 0,1 градуса. В столице температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

30 мая Вильфанд сказал, что в ближайшие два дня заморозки ожидаются в европейской части России и Сибири. В ряде областей температура опустится до минус 2 — минус 3 градусов. При этом в Хакасии столбики термометров покажут минус 7.

В то же время, в Сибири после резкого похолодания наступит сильная жара — до 33 градусов.

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