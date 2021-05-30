В Гидрометцентре назвали время прекращения дождей в Москве

Дожди в Москве прекратятся к 1 июня, передает ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В понедельник еще будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, первого числа, уже без осадков», — сказал Вильфанд.

По его словам, менее существенными осадки будут уже со второй половины воскресенья, 30 мая. Причиной станет рост атмосферного давления.

Ранее, 24 мая, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявляла о сильном похолодании в Москве и Московской области в начале июня. По ее словам, в Подмосковье температура воздуха снизится до нуля — минус 0,1 градуса. В столице температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы.