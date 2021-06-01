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Экономика ,  
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Госдолг России вырос до ₽19,68 трлн

Фото: Cameron Spencer / Getty Images
Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Государственный долг России за первый квартал этого года вырос на 741,29 млрд руб., достигнув 19,68 трлн, следует из оперативного доклада Счетной палаты за первый квартал этого года.

«По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 млн руб., или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 млн руб. (17% прогнозируемого объема ВВП)», — говорится в докладе.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

При этом объем внутреннего долга вырос на 683 млрд руб. (на 4,6%), составив 15,4 трлн. Таким образом он достиг 84,3% верхнего предела внутреннего госдолга, составляющего 18,3 трлн руб. Его доля в общем объеме госдолга увеличилась с 77,9 до 78,4%.

Внешний долг в долларовом эквиваленте снизился на $598,3 млн (на 1,1%). К 1 апреля он составил $56,1 млрд — 77,9% верхнего предела, который составляет $72 млрд. При этом в рублях он увеличился на 58,28 млрд руб. (на 1,4%), составив 4,2 трлн руб.

К 1 апреля прошлого года общий госдолг составлял 14,5 трлн руб., из которых 4,2 трлн приходились на внешний, а 10,3 трлн — на внутренний. В 2019 году этот показатель был на уровне 12,8 трлн, где 9,49 трлн составлял внутренний долг, а 3,3 трлн — внешний.

В феврале Счетная палата сообщала, что за прошлый год российский госдолг вырос на 39,9%, достигнув 18,99 трлн руб. Внутренний долг за это время вырос на 4,6 трлн руб., до 14,79 трлн, внешний — на $1,9 млрд, до $56,8 млрд (4,195 трлн руб.).

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