Госдолг России вырос до ₽19,68 трлн

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Государственный долг России за первый квартал этого года вырос на 741,29 млрд руб., достигнув 19,68 трлн, следует из оперативного доклада Счетной палаты за первый квартал этого года.

«По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 млн руб., или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 млн руб. (17% прогнозируемого объема ВВП)», — говорится в докладе.

При этом объем внутреннего долга вырос на 683 млрд руб. (на 4,6%), составив 15,4 трлн. Таким образом он достиг 84,3% верхнего предела внутреннего госдолга, составляющего 18,3 трлн руб. Его доля в общем объеме госдолга увеличилась с 77,9 до 78,4%.

Внешний долг в долларовом эквиваленте снизился на $598,3 млн (на 1,1%). К 1 апреля он составил $56,1 млрд — 77,9% верхнего предела, который составляет $72 млрд. При этом в рублях он увеличился на 58,28 млрд руб. (на 1,4%), составив 4,2 трлн руб.