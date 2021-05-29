Ученые назвали ожидаемым появление «гибридного» штамма коронавируса

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Чем дольше вирус циркулирует в человеческой популяции, тем больше будет гибридных штаммов. Об этом РБК сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, комментируя информацию о появлении нового штамма коронавируса во Вьетнаме.

По словам эксперта, об опасности этого штамма говорить еще рано. Она отметила, что все предыдущие мутации коронавируса повышали заразность, но не летальность.

«Британский и индийский штаммы заразнее, но достоверных данных о том, что они более опасны, нет. У них больше контагиозность. То, что летальность увеличивается, связано скорее с большим количеством болеющих и «накопленной» из-за этого летальностью, к тому же на летальности сказываются хронические заболевания и стрессовая ситуация. Но не мутации вируса», — пояснила Попович.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в разговоре с РБК назвал ожидаемой новую мутацию коронавирусной инфекции.

«Надо понимать, что в этом случае значит «гибридный». Британский штамм отличается одной заменой, у него была мутация, которая позволяла заражать больше людей. А у индийского было две замены. Если там и обе мутации индийского штамма, и мутация британского — ситуация неприятная, но ожидаемая. И случилось это наверняка давно, просто сейчас стало больше случаев и они стали объектом исследования», — сказал Чепурнов.