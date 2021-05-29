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Пандемия коронавируса ,  

Ученые назвали ожидаемым появление «гибридного» штамма коронавируса

Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Чем дольше вирус циркулирует в человеческой популяции, тем больше будет гибридных штаммов. Об этом РБК сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, комментируя информацию о появлении нового штамма коронавируса во Вьетнаме.

По словам эксперта, об опасности этого штамма говорить еще рано. Она отметила, что все предыдущие мутации коронавируса повышали заразность, но не летальность.

«Британский и индийский штаммы заразнее, но достоверных данных о том, что они более опасны, нет. У них больше контагиозность. То, что летальность увеличивается, связано скорее с большим количеством болеющих и «накопленной» из-за этого летальностью, к тому же на летальности сказываются хронические заболевания и стрессовая ситуация. Но не мутации вируса», — пояснила Попович.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в разговоре с РБК назвал ожидаемой новую мутацию коронавирусной инфекции.

«Надо понимать, что в этом случае значит «гибридный». Британский штамм отличается одной заменой, у него была мутация, которая позволяла заражать больше людей. А у индийского было две замены. Если там и обе мутации индийского штамма, и мутация британского — ситуация неприятная, но ожидаемая. И случилось это наверняка давно, просто сейчас стало больше случаев и они стали объектом исследования», — сказал Чепурнов.

По словам ученого, вакцину из-за мутаций придется постоянно совершенствовать. Однако уже существующие препараты от коронавируса пока со своей задачей справляются.

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«Уже сегодня надо разрабатывать вакцину, в которую легко можно будет вносить новые антигены, которые позволят лучше контролировать инфекцию. Но пока я не считаю, что появилось что-то, с чем не будет справляться вакцина. Просто эффективность вакцин ослабляется при появлении новых штаммов. В случае с индийским штаммом — примерно на 20%. Гибридные штаммы не влияют на этот процент, они просто будут легче распространяться среди невакцинированных. Человек, прививающийся сегодня, может себя обезопасить от гибридных штаммов в том числе. И чем быстрее человечество привьется, тем больше будет шансов придавить инфекцию сильнее», — считает Чепурнов.

Ранее министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг сообщил, что в стране были зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.
По данным вьетнамского Минздрава, новый штамм — это гибрид британского и индийского штаммов коронавируса. В ведомстве считают, что его появление сказалось на росте заболеваемости в стране.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Вьетнам новый штамм коронавируса новости коронавирус
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