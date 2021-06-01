Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 31 мая, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 31 мая, 14:34
Врачи рассказали, надо ли вакцинировать домашних животных от COVID-19 Общество, 03:00 Традиции любви: как проявлять заботу и научить этому детей РБК Стиль и Victory Park, 02:55 В России стала обязательной маркировка мороженого и сыра Бизнес, 02:49 Власти предложили наказывать за шлагбаумы и парковку на спецплощадках Общество, 02:32 Медведев заявил об усталости России от конфронтации с Западом Политика, 02:15 Захарова обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции Политика, 01:43 Пыльца, пыль и аллергия: как работают домашние очистители воздуха РБК и Dyson, 01:41 Швеция последней из скандинавских стран решила смягчить карантин Общество, 01:30 Медведев заявил о необходимости уважительного отношения к протестующим Политика, 01:27 Зеленский счел угрозой «реальное союзное государство» России и Белоруссии Политика, 01:27 СМИ назвали причину приостановки выпуска автомобилей на АвтоВАЗе Бизнес, 01:15 Как Россия впервые оставила Швецию без плей-офф на ЧМ по хоккею Спорт, 01:06 Грузия открыла сухопутные границы для иностранцев Общество, 01:00 Стала известна причина задержания экс-главы «Открытой России» Политика, 00:48
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Бизнес ,  
0 

В России стала обязательной маркировка мороженого и сыра

В России с 1 июня началась обязательная маркировка мороженого и сыра. Соответствующее постановление правительства было подписано в декабре 2020 года.

Оператор маркировки, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), сообщил, что регистрацию и учет продукции в государственной системе маркировки «Честный знак» прошли 87% производителей мороженого и 100% — сыра.

В мае газета «Коммерсантъ» сообщила, что почти 40% российских производителей мороженого не смогли начать обязательную маркировку продукции в срок из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования. В частности, столкнулись с трудностями в Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт» и др.), которая занимает до 10% рынка. Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина не исключила, что все это может привести к дефициту мороженого.

Оператор маркировки ответил на предупреждение о перебоях с мороженым
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Минпромторге сообщили РБК, что оборот немаркированной молочной продукции после вступления в силу требований разрешается до истечения ее срока годности. В ведомстве отметили, что мороженое может храниться долго, и производители уже сформировали необходимый запас.

Добровольная маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 года. С 1 сентября она станет обязательной для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для всех товаров этой категории.

маркировка мороженное сыр молочная продукция
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Оператор маркировки ответил на предупреждение о перебоях с мороженым
Общество
Власти ответили на сообщения о риске дефицита мороженого из-за маркировки
Бизнес
СМИ сообщили о риске дефицита мороженого из-за маркировки
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter