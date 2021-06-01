В России стала обязательной маркировка мороженого и сыра

В России с 1 июня началась обязательная маркировка мороженого и сыра. Соответствующее постановление правительства было подписано в декабре 2020 года.

Оператор маркировки, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), сообщил, что регистрацию и учет продукции в государственной системе маркировки «Честный знак» прошли 87% производителей мороженого и 100% — сыра.

В мае газета «Коммерсантъ» сообщила, что почти 40% российских производителей мороженого не смогли начать обязательную маркировку продукции в срок из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования. В частности, столкнулись с трудностями в Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт» и др.), которая занимает до 10% рынка. Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина не исключила, что все это может привести к дефициту мороженого.

В Минпромторге сообщили РБК, что оборот немаркированной молочной продукции после вступления в силу требований разрешается до истечения ее срока годности. В ведомстве отметили, что мороженое может храниться долго, и производители уже сформировали необходимый запас.