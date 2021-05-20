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Бизнес ,  
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Власти ответили на сообщения о риске дефицита мороженого из-за маркировки

Мороженое может храниться долго, производители уже сформировали запас продукции и готовы к отгрузке
в торговые точки, говорится в сообщении Минпромторга, поступившем в РБК. Так ведомство ответило на сообщения о возможном дефиците мороженого из-за обязательной маркировки молочной продукции.

«Оборот немаркированной молочной продукции после вступления в силу требований разрешается до истечения ее срока годности», — напомнили там.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

С 1 июня производители обязаны маркировать сыры и мороженое. Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что почти 40% российских производителей мороженого не смогли начать обязательную маркировку продукции в срок из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования. В частности, столкнулись с трудностями в Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт» и др.), которая занимает до 10% рынка.

С 20 января этого года маркировка молочных продуктов была добровольной. Для продукции сроком годности более 40 дней она будет обязательна с 1 сентября. С 1 декабря маркировать придется уже всю молочную продукцию.

Минпромторг мороженое маркировка
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