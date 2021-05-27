Оператор маркировки ответил на предупреждение о перебоях с мороженым

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Заявления российского подразделения компании Unilever о приостановке линий по производству мороженого из-за отсутствия оборудования для обязательной маркировки служат для нагнетания ситуации, прокомментировали РБК в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе системы маркировки товаров в России.

Ранее Unilever сообщила , что с 1 июня приостановит работу линий для производства мороженого в Туле и Омске, если срок ввода маркировки останется прежним. Собственное оборудование для обязательной маркировки товаров компания получит только к 25 мая, а с учетом монтажа и настройки производство сможет возобновится лишь с 1 июля.

«Заявления о потенциальной краткосрочной остановке производства в столь ответственный для отрасли момент имеет своей целью нагнетание ситуации и не направлено на конструктивное разрешение вопроса», — ответили на это в ЦРПТ.

Там уточнили, что обязательная маркировка молочной продукции более двух лет проходила в пилотном режиме и у участников рынка было достаточно времени для подготовки и интеграции всех необходимых процессов.

В центре считают, что основная причина задержки Unilever с подготовкой к маркировке связана с несвоевременным заказом необходимого оборудования, а также отказом от сотрудничества с одной из 49 специализированных типографий.