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Общество ,  
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Оператор маркировки ответил на предупреждение о перебоях с мороженым

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Заявления российского подразделения компании Unilever о приостановке линий по производству мороженого из-за отсутствия оборудования для обязательной маркировки служат для нагнетания ситуации, прокомментировали РБК в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе системы маркировки товаров в России.

Ранее Unilever сообщила , что с 1 июня приостановит работу линий для производства мороженого в Туле и Омске, если срок ввода маркировки останется прежним. Собственное оборудование для обязательной маркировки товаров компания получит только к 25 мая, а с учетом монтажа и настройки производство сможет возобновится лишь с 1 июля.

«Заявления о потенциальной краткосрочной остановке производства в столь ответственный для отрасли момент имеет своей целью нагнетание ситуации и не направлено на конструктивное разрешение вопроса», — ответили на это в ЦРПТ.

Там уточнили, что обязательная маркировка молочной продукции более двух лет проходила в пилотном режиме и у участников рынка было достаточно времени для подготовки и интеграции всех необходимых процессов.

В центре считают, что основная причина задержки Unilever с подготовкой к маркировке связана с несвоевременным заказом необходимого оборудования, а также отказом от сотрудничества с одной из 49 специализированных типографий. 

Для компаний, которые поздно включились в процесс подготовки, в том числе Unilever, в ЦРПТ выделили персонального менеджера.

СМИ сообщили о риске дефицита мороженого из-за маркировки
Бизнес
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

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Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что почти 40% российских производителей мороженого не смогли начать обязательную маркировку продукции в срок из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования. Столкнулись с трудностями и в российском отделении Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт» и др.), которая занимает до 10% рынка. Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина не исключила, что все это может привести к дефициту мороженого.

Позже в Минпромторге сообщили, что «оборот немаркированной молочной продукции после вступления в силу требований разрешается до истечения ее срока годности», а мороженое может храниться долго и производители уже сформировали необходимый запас.

В феврале вице-премьер Виктория Абрамченко предложила в связи с предстоящей маркировкой предусмотреть субсидирование отрасли, чтобы избежать дефицита и роста цен. По оценке Минсельхоза, необходимо было до 8,6 млрд руб., чтобы компенсировать затраты производителей молочной продукции на покупку оборудования для нанесения и считывания маркировки.

С 20 января маркировка молочных продуктов была добровольной. Для продукции сроком годности более 40 дней она будет обязательна с 1 сентября. С 1 декабря маркировать придется уже всю молочную продукцию.

новости дефицит производство маркировка мороженое
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