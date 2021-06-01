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Политика ,  
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Медведев заявил об усталости России от конфронтации с Западом

Россия устала от конфронтации с Западом, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Не только отдельные люди устали от конфронтации. Я вам больше скажу: мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам», — сказал Медведев.

Он добавил, что «спираль конфронтации» раскрутила не Москва. По мнению Медведева, Запад мог «повести себя гораздо более тонко, умно». В частности, в ситуации с присоединением Крыма к России западные страны могли бы заявить «о каких-то своих обеспокоенностях», не разрушая отношений с Москвой.

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«Но они же все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона <...>. Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали», — отметил зампред Совбеза.

По его словам, сейчас отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны.

В понедельник, 31 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Россией. По его словам, отношения Москвы и Запада являются трудными, однако стороны должны поддерживать диалог.

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Также о планах продолжать диалог с Россией сообщили Франция и Германия после виртуального заседания совета министров обеих стран.

Дмитрий Медведев конфронтация отношения России и Запада
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