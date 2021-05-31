Генсек НАТО заявил о желании альянса улучшить отношения с Россией

Отношения НАТО и России Йенс Столтенберг назвал трудными, но отметил, что в такой ситуации особенно важно сохранять диалог. Ранее генсек НАТО не раз говорил об открытости альянса и указывал на важность сдерживания России

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / EPA / ТАСС)

НАТО хочет улучшить отношения с Россией, ведь она соседствует со странами — членами альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел и обороны стран НАТО, которое пройдет 1 июня в формате онлайн-конференции. Запись выступления доступна в Twitter Столтенберга.

«Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем сделать это, должны поддерживать диалог, который еще важнее вести, находясь в трудных отношениях», — сказал он.

Столтенберг анонсировал, что на заседании 1 июня главы МИД и Минобороны государств — членов НАТО обсудят ситуацию в Афганистане, Белоруссии и на Украине, а также подготовку к саммиту НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.

Также он сообщил, что альянс ограничит доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру в Брюсселе. «Мы постоянно оцениваем меры безопасности в НАТО. И мы приняли решение ограничить доступ для белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО», — отметил он.