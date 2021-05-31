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Политика ,  
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Генсек НАТО заявил о желании альянса улучшить отношения с Россией

Отношения НАТО и России Йенс Столтенберг назвал трудными, но отметил, что в такой ситуации особенно важно сохранять диалог. Ранее генсек НАТО не раз говорил об открытости альянса и указывал на важность сдерживания России
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / EPA / ТАСС)

НАТО хочет улучшить отношения с Россией, ведь она соседствует со странами — членами альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел и обороны стран НАТО, которое пройдет 1 июня в формате онлайн-конференции. Запись выступления доступна в Twitter Столтенберга.

«Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем сделать это, должны поддерживать диалог, который еще важнее вести, находясь в трудных отношениях», — сказал он.

Столтенберг анонсировал, что на заседании 1 июня главы МИД и Минобороны государств — членов НАТО обсудят ситуацию в Афганистане, Белоруссии и на Украине, а также подготовку к саммиту НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.

Также он сообщил, что альянс ограничит доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру в Брюсселе. «Мы постоянно оцениваем меры безопасности в НАТО. И мы приняли решение ограничить доступ для белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО», — отметил он.

Шойгу заявил о создании 20 воинских частей и соединений из-за НАТО
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Сергей Шойгу

В марте Столтенберг сделал заявление, что подход НАТО к отношениям с Россией сочетает в себе «сильное сдерживание и оборону с открытостью к диалогу». Взаимоотношения с Москвой остаются очень сложными, и страны — члены альянса едины во мнении, что необходимо продолжать адаптировать стратегию сдерживания и обороны, в том числе в связи с растущей ракетной угрозой со стороны России. Также Москва «усилила репрессивное поведение у себя в стране и агрессивное поведение за ее пределами», указал Столтенберг. В МИД России в ответ на это посоветовали заняться своими проблемами, в том числе вакцинацией и правами человека в странах НАТО.

В середине мая Столтенберг, выступая на онлайн-дискуссии Экуменического церковного конгресса во Франкфурте-на-Майне, заявил, что основа взаимоотношений с Россией — готовность к диалогу при продолжении политики сдерживания. «Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам», — резюмировал он. 

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Российская сторона тоже обвиняет НАТО в наращивании военной активности. «Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия», — заявил 31 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу. В связи с этим российская сторона постоянно улучшает боевой состав войск, и до конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 новых соединений и воинских частей, сообщил министр.

Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
НАТО США Йенс Столтенберг Россия
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