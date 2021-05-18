Нарышкин предупредил о возможной ненависти россиян к Западу из-за санкций

Сергей Нарышкин (Фото: Global Look Press)

В России из года в год растет неприятие со стороны граждан санкционной политики Запада по отношению к стране, и нужно остерегаться того, что оно может перерасти в ненависть, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу.

По словам Нарышкина, Россия воспринимает западные санкции как «неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия». Эти меры оказывают действие и на сознание нации, которая объединяется вокруг государства из-за внешней угрозы.

«В последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы это неприятие переросло в ненависть», — предупредил глава СВР.

Если это произойдет, это вызовет «очень негативные последствия», значительно осложнит ситуацию в мире, что, «безусловно, отразится на общем уровне безопасности и уровне стратегической стабильности», отметил он. И в случае необходимости Москва будет реагировать на враждебные действия западных стран. Россия продолжит «строго и последовательно» отстаивать свои интересы» в рамках международного права, заверил Нарышкин.