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Война санкций ,  
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Нарышкин предупредил о возможной ненависти россиян к Западу из-за санкций

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Global Look Press)

В России из года в год растет неприятие со стороны граждан санкционной политики Запада по отношению к стране, и нужно остерегаться того, что оно может перерасти в ненависть, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу.

По словам Нарышкина, Россия воспринимает западные санкции как «неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия». Эти меры оказывают действие и на сознание нации, которая объединяется вокруг государства из-за внешней угрозы.

«В последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы это неприятие переросло в ненависть», — предупредил глава СВР.

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Если это произойдет, это вызовет «очень негативные последствия», значительно осложнит ситуацию в мире, что, «безусловно, отразится на общем уровне безопасности и уровне стратегической стабильности», отметил он. И в случае необходимости Москва будет реагировать на враждебные действия западных стран. Россия продолжит «строго и последовательно» отстаивать свои интересы» в рамках международного права, заверил Нарышкин.

Директор СВР отдельно сообщил, что руководство Евросоюза готовит «очередную клеветническую кампанию» в отношении России, касающуюся применения «проверенной и хорошо зарекомендовавшей себя» российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Жители стран Европы, приготовьтесь, скоро на вас выльется новый ушат лжи о России», — предупредил он, его слова приводятся на сайте Службы внешней разведки.

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Ранее в интервью Нарышкин, говоря об обвинениях России в кибератаках, отравлениях и вмешательстве в выборы, сравнил эти эпизоды с плохим детективом. «Они настолько нелепы, подчас даже убоги, что <...> выглядят как плохой детектив», — сказал он.

Сергей Нарышкин СВР санкции против России
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