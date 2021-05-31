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Политика ,  
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Германия и Франция заявили о намерении продолжить диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон на видеоэкране во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель  
Президент Франции Эммануэль Макрон на видеоэкране во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель   (Фото: Michael Sohn / Reuters)

Германия и Франция настроены на продолжение диалога с Россией. Об этом говорится в коммюнике, распространенном по итогам виртуального заседания совета министров обеих стран. Документ размещен на сайте канцлера ФРГ.

«Непроясненные вопросы с Россией — в частности, ее дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права — усложняют отношения с ней и требуют решительного подхода», — говорится в заявлении.

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В то же время власти Франции и Германии подтвердили свою приверженность «продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и сотрудничеству в областях совместных интересов».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Россией. По его словам, даже если это не удастся сделать, альянс должен поддерживать с Москвой диалог, «который еще важнее вести, находясь в трудных отношениях».

Германия Франция Ангела Меркель
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