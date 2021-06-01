Захарова обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции

Высылка российских дипломатов из Чехии противоречит Венской конвенции. Об этом написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова своего чешского коллеги Якуба Кулганека.

Ранее глава МИД Чехии Кулганек заявил, что составление списка «недружественных стран» идет вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Он отметил, что Москве следует отказаться от причисления Чехии и других стран к таким государствам.

«Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», — написала Захарова.

Она добавила, что Венская конвенция не запрещает «называть вещи своими словами».