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Политика ,  

Прага призвала Москву убрать Чехию из списка «недружественных стран»

Если Москва не сделает этого, едва ли получится вернуться к стандартному дипломатическому общению, считают в чешском МИДе. Там отметили, что составление списка «недружественных стран» противоречит Венской конвенции
Прага, Чехия.
Прага, Чехия. (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

России следует отказаться от причисления Чехии и других стран к государствам, совершающим «недружественные действия в отношении России», сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. В заявлении на сайте чешского МИДа говорится, что такой шаг позволит снизить напряженность в отношениях между странами.

«Без этого шага мы вряд ли сможем вернуться к стандартному дипломатическому общению и начать думать о полной нормализации взаимоотношений», — отметил Кулганек.

Составление списка «недружественных стран» идет вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, указал министр.

Посольство Чехии уволило большинство россиян
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Автомобиль у здания посольства Чехии в Москве на улице Юлиуса Фучика

Перечень недружественных стран был составлен по поручению президента России Владимира Путина после обвинений со стороны Чехии в причастности Москвы к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. На фоне расследования взрывов на складе Чехия объявила 18 российских дипломатов персонами нон грата, Россия в ответ выслала 20 дипломатов.

Согласно указу президента, дипмиссиям стран, которые совершают недружественные действия в отношении России или ее граждан, предписывается ограничить возможность найма сотрудников. Перечень недружественных стран правительство опубликовало 14 мая. В него попали США и Чехия. Также документ определил число физических лиц, с которыми дипмиссии указанных стран могут иметь трудовые отношения. Чехии разрешили нанимать на работу только 19 россиян, а американской дипмиссии запретили заключать трудовые договоры с физлицами из России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не будет заносить в этот список любую страну, а решения будут приниматься на основе глубокого анализа ситуации. «Это не мертвая бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», — пояснил он.

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Страны ЕС заявили о поддержке Чехии в конфликте с Россией
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Фото:Dana Kesnerova / imago-images / Xinhua / ТАСС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после опубликования списка заявил, что Европейский союз сожалеет о решении России создать такой список и считает, что он несовместим с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. «Мы призываем Россию пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся под напряжением», — сообщил он.

26 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Латвия также старается «закрепиться в рядах недружественных России государств». Такое заявление Захарова сделала после того, как власти Риги во время проведения чемпионата мира по хоккею заменили флаг России в центре города на флаг Олимпийского комитета России.

Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
Чехия список недружественных стран
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