Прага призвала Москву убрать Чехию из списка «недружественных стран»

Если Москва не сделает этого, едва ли получится вернуться к стандартному дипломатическому общению, считают в чешском МИДе. Там отметили, что составление списка «недружественных стран» противоречит Венской конвенции

Прага, Чехия. (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

России следует отказаться от причисления Чехии и других стран к государствам, совершающим «недружественные действия в отношении России», сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. В заявлении на сайте чешского МИДа говорится, что такой шаг позволит снизить напряженность в отношениях между странами.

«Без этого шага мы вряд ли сможем вернуться к стандартному дипломатическому общению и начать думать о полной нормализации взаимоотношений», — отметил Кулганек.

Составление списка «недружественных стран» идет вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, указал министр.

Перечень недружественных стран был составлен по поручению президента России Владимира Путина после обвинений со стороны Чехии в причастности Москвы к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. На фоне расследования взрывов на складе Чехия объявила 18 российских дипломатов персонами нон грата, Россия в ответ выслала 20 дипломатов.