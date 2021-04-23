Высылки дипломатов , 23 апр, 14:24
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В МИДе рассказали, на сколько сократится численность дипломатов в Праге
Посольство России в Праге
К 31 мая численность посольства России в Чехии сократится на 35 дипломатов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в МИД России.
«К 31 мая численность российского посольства в Праге всего сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала. Численность посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, четырех работников административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника», — сказали в МИДе.
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