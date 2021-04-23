В МИДе рассказали, на сколько сократится численность дипломатов в Праге

Посольство России в Праге (Фото: Dana Kesnerova / XinHua / Global Look Press)

К 31 мая численность посольства России в Чехии сократится на 35 дипломатов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в МИД России.

«К 31 мая численность российского посольства в Праге всего сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала. Численность посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, четырех работников административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника», — сказали в МИДе.

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