Россия расширит железнодорожное сообщение с Белоруссией

Россия возобновляет железнодорожное сообщение из белорусских городов Полоцка и Гомеля в Москву с 10 июня. Об этом сообщили РБК с оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель-Москва и Полоцк-Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва-Минск», — говорится в сообщении.

Помимо этого, оперштаб сообщил об увеличении с 10 июня количества авиарейсов по маршруту Москва-Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе.

Ограничения на передвижение между Россией и Белоруссией были введены в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.