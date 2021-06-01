Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 31 мая, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 31 мая, 14:34
Третьяк сравнил матч России — Швеция с финалом ЧМ по хоккею Спорт, 00:14 Брагин оценил игру дебютантов из НХЛ на чемпионате мира Спорт, 00:13 Россия расширит железнодорожное сообщение с Белоруссией Общество, 00:03 Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT Финансы, 00:00 Что изменится в законах в июне Общество, 00:00 Глава ВТБ — РБК: «Превратиться в Северную Корею для нас невозможно» Бизнес, 00:00 Россияне поддержали идею привлекать к работе заключенных вместо мигрантов Общество, 00:00 Германия и Франция заявили о намерении продолжить диалог с Россией Политика, 31 мая, 23:34 Макрон потребовал объяснений от США и Дании после информации о прослушке Политика, 31 мая, 23:31 Эксперты сообщили о первом случае атаки беспилотника без приказа человека Политика, 31 мая, 23:21 Россия возобновит полеты в Британию и еще семь стран Общество, 31 мая, 23:17 Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до конца июня Общество, 31 мая, 23:09 Бывшего директора «Открытой России» сняли с рейса в Пулково Общество, 31 мая, 23:05 Касаткина вышла во второй раунд «Ролан Гаррос» Спорт, 31 мая, 22:45
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россия расширит железнодорожное сообщение с Белоруссией

Россия возобновляет железнодорожное сообщение из белорусских городов Полоцка и Гомеля в Москву с 10 июня. Об этом сообщили РБК с оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель-Москва и Полоцк-Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва-Минск», — говорится в сообщении.

Помимо этого, оперштаб сообщил об увеличении с 10 июня количества авиарейсов по маршруту Москва-Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе.

Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным возобновление авиасообщения
Политика
Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Ограничения на передвижение между Россией и Белоруссией были введены в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Осенью Минск и Москва договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. В сентябре Россия частично восстановила авиарейсы в Белоруссию, а с 8 февраля этого года — железнодорожное сообщение. Движение поездов было запущено по маршруту Минск — Москва — Минск, а также Москва — Калининград с остановкой в Минске. С этого же дня увеличилось количество авиарейсов между Москвой и Минском с трех до пяти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед переговорами с российским лидеров Владимиров Путиным в Сочи заявил, что рассчитывает договориться о полном возобновлении авиасообщения между Россией и Белоруссией. Переговоры состоялись 28-29 мая.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам
Россия Белоруссия железнодорожное сообщение коронавирус
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до конца июня
Общество
Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией
Общество
Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным возобновление авиасообщения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter