Рябков предупредил США о предстоящих «некомфортных» сигналах из Москвы

Сергей Рябков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Ряд сигналов, которые Россия озвучит США в предстоящие дни, будут для Вашингтона «некомфортны». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне — для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», — отметил он.

Рябков также подчеркнул, что в преддверии предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена повестки дня в России и США не совпадают, однако Москва готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны Вашингтона.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Среди возможных тем встречи: состояние и перспективы двусторонних отношений, стратегическая стабильность и актуальные вопросы международной повестки, в том числе борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.