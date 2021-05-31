Кремль напомнил о личном пространстве на вопрос об отказе Путина купаться
В Кремле не знают, почему президент России Владимир Путин не стал купаться в Сочи вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Я не знаю и не могу вам это [объяснить], это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
По словам Пескова, вторгаться в личное пространство президента он не намерен.
Он также добавил, что в ходе встречи все совместные планы были реализованы, а главы государств продолжили общение в неформальной обстановке.