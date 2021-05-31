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Политика ,  
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Кремль напомнил о личном пространстве на вопрос об отказе Путина купаться

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Кремле не знают, почему президент России Владимир Путин не стал купаться в Сочи вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не знаю и не могу вам это [объяснить], это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Пескова, вторгаться в личное пространство президента он не намерен.

Он также добавил, что в ходе встречи все совместные планы были реализованы, а главы государств продолжили общение в неформальной обстановке.

Лукашенко принял предложение Путина и искупался в Черном море
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

Лукашенко прибыл в Сочи 28 мая. В первый день визита Путин принимал коллегу в сочинской резиденции «Бочаров Ручей» и тогда предложил ему искупаться в Черном море. «Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться», — говорил Путин.

На следующий день, в ходе неформальной встречи президентов, они прокатились на яхте, после чего глава Белоруссии принял предложение Путина и искупался в 16-градусной воде.

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На официальной встрече президенты общались более пяти часов и обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия, борьбу с пандемией и инцидент с самолетом Ryanair. Путин и Лукашенко договорились о предоставлении Белоруссии второго трансфера на $500 млн, а также затронули задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу.

Владимир Путин Александр Лукашенко новости купание Сочи
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