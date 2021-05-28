Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи

На встречу президент Белоруссии привез Путину документы о происходящем в республике, чтобы прояснить инцидент с самолетом Ryanair. Лукашенко отметил, что «есть желающие подкинуть проблем» России и Белоруссии.



В ходе обсуждения президенты вспомнили, как в 2013 году в Вене посадили самолет президента Боливии Эво Моралеса из-за подозрений в перевозке на борту экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

С начала 2021 года Лукашенко два раза прилетал в Россию: 22 февраля президенты встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве.

