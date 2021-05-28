Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи
Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться во время пребывания в Сочи. Трансляцию встречи двух лидеров вел телеканал РБК.
«Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться. Море становится теплее и теплее», — отметил Путин, предположив, что это также может способствовать достижению результатов встречи.
Лукашенко принял предложение российского президента, ответив: «С удовольствием».
Это уже третья за год встреча Лукашенко и Путина, но первая после обострения отношений Белоруссии с Евросоюзом из-за ситуации с рейсом Ryanair.