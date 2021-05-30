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Политика ,  
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Лукашенко принял предложение Путина и искупался в Черном море

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: pul_1 / Telegram)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, нанесший рабочий визит в Россию, искупался в Черном море, сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. Он также опубликовал фотографию президента в море.

Telegram-канал отмечает, что Лукашенко залез в воду при температуре плюс 16 градусов.

Таким образом, глава государства принял предложение Владимира Путина.

В первый день визита Путин принимал коллегу в сочинской резиденции «Бочаров Ручей». Глава государства отметил, что в Сочи хорошая погода, и предложил Лукашенко искупаться во время пребывания на курорте.

«Можем искупаться. Море становится теплее и теплее», — сказал Путин. Глава Белоруссии согласился. «С удовольствием», — ответил он.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин

В тот же день президенты провели переговоры, которые продлились более пяти часов. Главы государств коснулись в том числе инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

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Второй день визита Лукашенко прошел в неформальной обстановке. Главы России и Белоруссии покатались на яхте и побеседовали. Белорусского президента сопровождал его сын Николай.

Александр Лукашенко купание визит Сочи Владимир Путин
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