Эксперты оценили сообщение об угрозе появления COVID-26 и COVID-32

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Человечество в будущем может столкнуться с новой пандемией коронавируса, хотя не обязательно его название будет COVID-26 или COVID-32. Об этом РБК сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Ранее американский ученый сообщал, что если не разобраться с происхождением коронавируса, человечество ждут новые волны пандемии COVID-26 и COVID-32.

«Конечно, такое может быть. И 26 и 32 в этом случае — условные цифры», — сказала Попович.

Она полагает, что чтобы бороться с заболеванием, необходимо понимать его природу, знать источник и пути заражения. По ее мнению, научному сообществу необходимо проделать достаточно большую работу аналитического характера, чтобы совместными усилиями разобраться с тем, как действует COVID-19. «Это большая научная задача, большой вызов для современной науки», — добавила она.

В необходимости «со всех сторон разобраться, понять, откуда вирус взялся», также уверен ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.