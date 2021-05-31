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Пандемия коронавируса ,  

Эксперты оценили сообщение об угрозе появления COVID-26 и COVID-32

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Человечество в будущем может столкнуться с новой пандемией коронавируса, хотя не обязательно его название будет COVID-26 или COVID-32. Об этом РБК сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Ранее американский ученый сообщал, что если не разобраться с происхождением коронавируса, человечество ждут новые волны пандемии COVID-26 и COVID-32.

«Конечно, такое может быть. И 26 и 32 в этом случае — условные цифры», — сказала Попович.

Она полагает, что чтобы бороться с заболеванием, необходимо понимать его природу, знать источник и пути заражения. По ее мнению, научному сообществу необходимо проделать достаточно большую работу аналитического характера, чтобы совместными усилиями разобраться с тем, как действует COVID-19. «Это большая научная задача, большой вызов для современной науки», — добавила она.

В необходимости «со всех сторон разобраться, понять, откуда вирус взялся», также уверен ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По словам эксперта, определить происхождение вируса будет затруднительно. Чепурнов полагает, что вирус мог быть выведен как посредством внутренней селекции, так и посредством случайной лабораторной селекции.

Он добавил, что вирус изменчив, а культивирование на различных культурах клеток меняет его свойства, в том числе в самых важных участках S-белка.

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«Я ожидаю больше изменений от этого коронавируса, чем появления новых природных или не природных вариантов коронавируса», — подытожил Чепурнов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ранее американский ученый, содиректор Центра разработки вакцин Техасской детской больницы Питер Хотез сообщил, что если ученые полностью не поймут происхождение COVID-19, то Землю ожидают волны COVID-26 и COVID-32. По его мнению, необходимо исследовать возникновение нового коронавируса непосредственно в китайском городе Ухань.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус также говорил, что нынешняя пандемия не будет последней. По его мнению, помочь сдержать COVID-19 могли бы инвестиции в здравоохранение, поддержка правительства и общества, а также единый подход стран к вопросам здоровья.



В конце марта в ВОЗ признали версию о лабораторном происхождении вируса «крайне маловероятной». Всего были названы четыре версии происхождения коронавируса, из них наиболее вероятной эксперты посчитали передачу вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника Также была версия о передаче вируса напрямую от летучих мышей и версия о заражении им через замороженные или охлажденные продукты.

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