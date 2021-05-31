Арестованной в Белоруссии россиянке Сапеге предъявят обвинение 31 мая

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе. Среди пассажиров самолета был бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который занесен в Белоруссии в список террористов. Его и его подругу россиянку Софью Сапегу сняли с рейса и задержали.

Позднее оба были арестованы. В течение нескольких дней адвокаты не могли попасть к Сапеге. На шестой день, 28 мая, девушку впервые посетил ее адвокат Александр Филанович. По его словам, она выглядела «бодрой и здоровой». Сапега сообщила, что никакое физическое насилие к ней с момента задержания не применялось.

По данным российского МИДа, Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений по нескольким статьям УК Белоруссии. В Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, на котором девушка говорит, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», где публикуется личная информация о сотрудниках правоохранительных органов.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Сапегу, вероятнее всего, будут судить на территории Белоруссии, после чего президент страны Александр Лукашенко может помиловать ее и передать российской стороне.