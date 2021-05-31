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Капитан «Амура» после столкновения попросил помощи генконсульства России

Капитан российского судна «Амур», при столкновении которого с японским рыболовецким судном погибли три человека, обратился за помощью к генконсульству России в Саппоро. Об этом сообщил генеральный консул Сергей Марин, передает «РИА Новости».

«Консул со вчерашнего вечера там, правовой статус не изменился, но капитан и судовладелец официально запросили нашей консульской помощи. Решения ожидаем в ближайшие дни», — уточнил дипломат.

Рыбак с японского судна рассказал о столкновении с российским «Амуром»
Общество
Фото:NHK

Судна столкнулись 26 мая у берегов острова Хоккайдо. Японское перевернулось, упавших за борт рыбаков смогли вытащить из воды, однако у троих из них остановилось сердце.

По словам российского генконсула, ЧП произошло во время сильного тумана, и российские моряки могли не заметить другое судно. Телекомпания NHK со ссылкой на сотрудника Сахалинской пограничной службы передавала, что российское судно шло по обычному маршруту. Японская команда занималась в том же районе ловлей краба-волосатика.

Член пострадавшего японского экипажа заявил, что в столкновении виноваты россияне, которые врезались в его судно.

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Российское посольство в Японии выразило соболезнования и надежду на объективное расследование инцидента.В пресс-службе посольства добавили, что окажут содействие россиянам, находившимся на борту судна «Амур», которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбецу.

генконсульство Япония пострадавшие рыбаки
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Рыбак с японского судна рассказал о столкновении с российским «Амуром»
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Российское судно после столкновения отправили в японский порт
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