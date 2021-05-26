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Рыбак с японского судна рассказал о столкновении с российским «Амуром»

Фото: NHK
Фото: NHK

Столкновение российского судна «Амур» с японским «Хокко-мару 8» произошло по вине россиян, заявил член экипажа японского судна, передает агентство Kyodo.

«Российское судно врезалось в нас», — сказал выживший член японского экипажа.

Он добавил, что члены экипажа выполняли работу.

Телекомпания NHK со ссылкой на сотрудника Сахалинской пограничной службы передает, что российский корабль шел по обычному маршруту и столкнулся с рыбацкой лодкой, так как была плохая видимость из-за тумана.

Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским у берегов Хоккайдо
Общество
Фото:NHK

26 мая у берегов острова Хоккайдо японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном «Амур». Японское судно занималось ловлей краба-волосатика. В результате столкновения японское судно перевернулось, трое членов экипажа погибли.

В российском посольстве в Японии выразили соболезнования и сказали о расследовании происшествия. «Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами», — отметили в посольстве. В пресс-службе посольства добавили, что окажут содействие россиянам, находившимся на борту судна «Амур», которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбецу. Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин указывал, что российское торговое судно «Амур» могло столкнуться с японским рыболовецким судном из-за сильного тумана.
 

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