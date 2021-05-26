Рыбак с японского судна рассказал о столкновении с российским «Амуром»
Столкновение российского судна «Амур» с японским «Хокко-мару 8» произошло по вине россиян, заявил член экипажа японского судна, передает агентство Kyodo.
«Российское судно врезалось в нас», — сказал выживший член японского экипажа.
Он добавил, что члены экипажа выполняли работу.
Телекомпания NHK со ссылкой на сотрудника Сахалинской пограничной службы передает, что российский корабль шел по обычному маршруту и столкнулся с рыбацкой лодкой, так как была плохая видимость из-за тумана.