Рыбак с японского судна рассказал о столкновении с российским «Амуром»

26 мая у берегов острова Хоккайдо японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном «Амур». Японское судно занималось ловлей краба-волосатика. В результате столкновения японское судно перевернулось, трое членов экипажа погибли.

В российском посольстве в Японии выразили соболезнования и сказали о расследовании происшествия. «Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами», — отметили в посольстве. В пресс-службе посольства добавили, что окажут содействие россиянам, находившимся на борту судна «Амур», которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбецу. Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин указывал, что российское торговое судно «Амур» могло столкнуться с японским рыболовецким судном из-за сильного тумана.

