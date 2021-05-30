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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава словами об ответственности призвал вакцинироваться

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Участие всех россиян в вакцинации от коронавируса необходимо для создания коллективного иммунитета в стране. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому именно участие всех очень важно», — сказал Мурашко.

Он напомнил, что многие люди тяжело переносят коронавирусную инфекцию и для некоторых заболевание оказывается смертельным, поэтому распространение COVID-19 нужно остановить.

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Фото:Abir Sultan / EPA / ТАСС

Массовая вакцинация против коронавируса началась в России в январе. В стране зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

Как сообщил в конце мая руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин, в России полную вакцинацию от коронавируса прошли около 10% населения.

По подсчетам РБК, к 19 мая хотя бы одну дозу вакцины получили около 14 млн россиян.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Минздрав Михаил Мурашко коронавирус вакцинация
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