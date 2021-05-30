Глава Минздрава словами об ответственности призвал вакцинироваться

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Участие всех россиян в вакцинации от коронавируса необходимо для создания коллективного иммунитета в стране. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому именно участие всех очень важно», — сказал Мурашко.

Он напомнил, что многие люди тяжело переносят коронавирусную инфекцию и для некоторых заболевание оказывается смертельным, поэтому распространение COVID-19 нужно остановить.

Массовая вакцинация против коронавируса началась в России в январе. В стране зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.