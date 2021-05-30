Израиль внес Россию в список стран с максимальным риском COVID

Выезд в нее и еще в восемь стран израильтянам запрещен, а вернувшиеся из них должны изолироваться

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Власти Израиля внесли Россию в список стран с высоким уровнем риска распространения коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения страны. Решение вступит в силу с 31 мая.

Помимо России в нем значатся Аргентина, Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Выезд в эти страны запрещен. Все пассажиры, побывавшие в указанных странах, должны изолироваться, даже если они сделали прививку против COVID-19 или переболели. Ограничение будет действовать до 13 июня и продлеваться в случае необходимости.

Также те, кто прибыл в Израиль с Сейшел, из Уругвая, Боливии, с Мальдив, из Непала, Парагвая, Чили, Колумбии, Коста-Рики и Туниса, должны соблюдать те же правила.

Кроме того, Минздрав предостерег граждан от поездок в такие страны, как Индия, Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Багамы, Эстония, Эквадор, Болгария, Бельгия, Белоруссия, Грузия, Германия, Филиппины, Танзания, Греция, Латвия, Литва, Черногория, Египет, Кения, Хорватия и Руанда.