В Центре Гамалеи назвали долю полностью привитых от СOVID-19 россиян

В России полностью от коронавируса COVID-19 привиты около 10% населения, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021», передает «Интерфакс»

По словам Гущина, в странах, где доля привитых от коронавируса превышает 50%, а именно Израиль, Великобритания, США, число новых случаев заражения и смертей сокращается.

«Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает и необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность», — подчеркнул Гущин.

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