Пандемия коронавируса , 27 мая, 14:27
0
В Центре Гамалеи назвали долю полностью привитых от СOVID-19 россиян
В России полностью от коронавируса COVID-19 привиты около 10% населения, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021», передает «Интерфакс»
По словам Гущина, в странах, где доля привитых от коронавируса превышает 50%, а именно Израиль, Великобритания, США, число новых случаев заражения и смертей сокращается.
«Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает и необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность», — подчеркнул Гущин.
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Материал дополняется