Осужденный за шпионаж в пользу России американец отозвал признание вины

Служащий сил специального назначения Армии США (также известны как «зеленые береты») Питер Рафаэль Дзибински Деббинс подал ходатайство об отзыве признания своей вины по делу о сотрудничестве с российской разведкой, передает Associated Press.

Деббинса арестовали в конце августа прошлого года. По мнению следователей, спецназовец работал на российскую разведку с декабря 1996-го по январь 2011 года. По данным Минюста, Деббинс периодически посещал Россию и встречался здесь с сотрудниками спецслужб, а также получил от них кодовое имя и подписал документы, которые подтверждают его желание служить России.

По мнению следствия, уже после оставления службы в 2008 году экс-спецназовец предоставил Москве данные о некоторых бывших сослуживцах, чтобы разведка могла оценить, стоит ли пытаться их завербовать.

В ноябре прошлого года Деббинс дал признательные показания.