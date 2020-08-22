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В США бывшего «зеленого берета» обвинили в шпионаже в пользу России

По информации Минюста США, спецназовец передал российской разведке секретную информацию о своей бывшей службе. Он в том числе раскрыл данные о сослуживцах, чтобы агенты могли оценить, стоит ли пытаться их завербовать
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

В США по подозрению в сговоре с российской разведкой арестовали бывшего служащего американского спецназа, известного как «зеленые береты», говорится в пресс-релизе Минюста США.

«Согласно судебным документам, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс <...>, как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки», — указано в сообщении.

За это время военный «периодически посещал Россию и встречался с сотрудниками российских разведслужб». Он получил от них кодовое имя и подписал документы, «подтверждающие то, что он хочет служить России», полагает Минюст.

В 2008 году Деббинс оставил военную службу, раскрыв агентам российской разведки секретную информацию о своей прежней деятельности, сообщили в ведомстве. Он в том числе предоставил имена и данные о некоторых бывших сослуживцах, чтобы агенты разведки могли оценить, стоит ли пытаться их завербовать.

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Деббинсу грозит пожизненное заключение.

За две недели это уже второй арест в США по обвинению в шпионаже, отметил Минюст. 14 августа там задержали бывшего офицера Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Уроженец Гонконга проработал в нем семь лет и после увольнения в 1989 году уехал в Шанхай.

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В 2001 году экс-офицер решил вернуться в США. Перед отъездом из Шанхая он вместе со своим родственником, также бывшим сотрудником американских спецслужб, передал властям Китая секретные данные о сотрудниках, методах работы и операциях ЦРУ.

Экс-офицер пообещал предоставлять китайской стороне секретные данные американских спецслужб еще в течение десяти лет. Для этого в 2004 году он устроился переводчиком в ФБР, где «в течение следующих шести лет копировал, фотографировал и крал документы с классификационными отметками, в том числе под грифом «секретно». Раскрыл экс-офицера сотрудник ФБР, который работал под прикрытием.

Автор: Виктория Полякова
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