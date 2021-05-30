Генпрокуратура Египта рассказала о смерти экс-главы украинской разведки

Бывший глава украинской Службы внешней разведки Виктор Гвоздь был еще жив, когда его достали из воды, но умер в госпитале. Об этом в Facebook сообщает египетская Генпрокуратура.

«28 мая генеральная прокуратура получила уведомление от центральной больницы города Дахаба, куда было доставлено тело утонувшего украинца», — говорится в сообщении.

В ведомстве указывают также на показания друга утонувшего — тоже гражданина Украины. По его словам, после погружения на глубину 40 метров пострадавший очень быстро поднялся на водную поверхность.

В Генпрокуратуре добавили, что после того, как украинца подняли на поверхность, он был еще жив и ему пытались оказать первую помощь. Его друг, а также местный дайвер доставили пострадавшего в больницу. Врачи провели реанимационные мероприятия, но мужчина умер.