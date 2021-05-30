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Генпрокуратура Египта рассказала о смерти экс-главы украинской разведки

Бывший глава украинской Службы внешней разведки Виктор Гвоздь был еще жив, когда его достали из воды, но умер в госпитале. Об этом в Facebook сообщает египетская Генпрокуратура.

«28 мая генеральная прокуратура получила уведомление от центральной больницы города Дахаба, куда было доставлено тело утонувшего украинца», — говорится в сообщении.

Экс-глава украинской разведки умер на дайвинге в Египте
Общество
Виктор Гвоздь

В ведомстве указывают также на показания друга утонувшего — тоже гражданина Украины. По его словам, после погружения на глубину 40 метров пострадавший очень быстро поднялся на водную поверхность.

В Генпрокуратуре добавили, что после того, как украинца подняли на поверхность, он был еще жив и ему пытались оказать первую помощь. Его друг, а также местный дайвер доставили пострадавшего в больницу. Врачи провели реанимационные мероприятия, но мужчина умер.

Видимых повреждений при осмотре тела обнаружено не было, говорят в Генпрокуратуре. Власти планируют провести патолого-анатомическую судмедэкспертизу и проверить оборудование для дайвинга. Эксперты должны будут также выяснить, было ли оно пригодным для использования на больших глубинах.

О смерти экс-главы украинской Службы внешней разведки Виктора Гвоздя 28 мая сообщил Obozrevatel со ссылкой на источники. Собеседник издания указывал, что Гвоздь умер во время дайвинга вблизи египетского города Дахаб, где он отдыхал с женой. На момент смерти ему было 62 года.

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