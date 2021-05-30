Метановый двигатель для ракеты-носителя «Амур СПГ» построят к 2025 году

Окончание работ по строительству двигателя для российской ракеты многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» наметили на 2025 года. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Договор на строительство двигателя госкорпорация «Роскосмос» заключила еще в 2020 году с АО «Конструкторское бюро химавтоматики».

В июле того же года глава корпорации Дмитрий Рогозин объявил о строительстве новой коммерческой ракеты среднего класса, которая будет работать на этом двигателе. По словам Рогозина, она придет на смену ракетам семейства «Союз-2».

В сентябре 2020-го об участии в конкурсе на создание «Амур-СПГ» заявляла частная российская компания «КосмоКурс». Это был первый случай, когда к конкурсу на строительство ракеты-носителя допустили частное предприятие. Но выиграть тендер ему не удалось.