В Гидрометцентре сообщили о заморозках в Европейской России и Сибири

В ряде регионов европейской части России температура воздуха опустится до -2 и -3 градусов, а в Сибири — до -7. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Ближайшую ночь, в ночь на 30 мая и даже на 31 мая, в ряде регионов заморозки», — сказал Вильфанд.

По его словам, до -2 градусов столбики термометров опустятся в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской и Новгородской областях, а также в Республике Карелия. Такая же температура ожидается в Новосибирской области.

В Ленинградской области температура снизится до -3 градусов. То же самое ожидает Томскую и Кемеровскую области, а также Алтайский край.