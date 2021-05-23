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В Китае 20 человек погибли во время марафона из-за непогоды

В китайской провинции Ганьсу 20 человек погибли во время лыжного марафона на горе Байинь. Об этом сообщает портал Sina со ссылкой на заявление спасательного штаба.

К 8:00 утра по местному времени (03:00 мск) спасателям удалось спасти 151 человека. Из них восемь получили легкие травмы и были госпитализированы.

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Фото:МЧС РА

Лыжный марафон «Возрождение страны» прошел 22 мая. Протяженность маршрута составила 100 км, из которых до 30 км приходились на высокогорные районы. 

В середине дня некоторые участники мероприятия начали сообщать о резком и сильном похолодании в этих районах. В горах температура опустилась до нуля градусов. Начались град и ледяной дождь, усилился ветер. При этом сами лыжники были одеты в тонкие костюмы.

После получения этих известий руководство региона организовало более 700 человек для помощи оказавшимся в горах участникам забега. Поиски осложнило очередное падение температуры.

Всего в забеге приняли участие 172 человека. Мероприятие спонсировал муниципальный партийный комитет.

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