В Госдепе подтвердили невозвращение США в Договор по открытому небу

Соединенные штаты подтверждают, что не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил представитель Госдепартамента, передает «РИА Новости».

«США сожалеют, что Договор по открытому небу был подорван российскими нарушениями. Как следствие, завершив обзор договора, США не намерены пытаться вернуться в договор, учитывая, что Россия не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению», — заявил представитель Госдепа.

В ведомстве добавили, что недавнее поведение России, в частности по отношению к Украине, «не соответствует поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия».

В прошлом году власти США обвинили Россию в нарушении ДОН и объявили о намерении выйти из соглашения. По истечении шести месяцев с этого момента выход США из соглашения вступил в силу. В ответ на действия Вашингтона Москве также сообщила о денонсации договора.