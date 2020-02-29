Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
В США зафиксировали первую смерть от коронавируса Общество, 21:24 Борис Джонсон и его подруга объявили о своей помолвке Общество, 21:15 «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России Спорт, 21:06 В Эквадоре зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом Общество, 21:03 Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века Общество, 20:33 Путин и Роухани обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе Политика, 20:01 Иранца и прилетевших из Италии россиян отправили на карантин в Петербурге Общество, 19:59 Минздрав обновил рекомендации по выявлению коронавируса Общество, 19:44 СМИ узнали о заявлении Гончарука об отставке из-за критики Коломойского Политика, 19:13 Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом Общество, 19:06 «Зенит» и «Локомотив» играют в чемпионате России. Онлайн Спорт, 19:00 «Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ Спорт, 18:43 Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве Спорт, 18:23 Биатлонистка Резцова стала четвертой в спринте на чемпионате Европы Спорт, 18:18
Общество ,  
0 

Борис Джонсон и его подруга объявили о своей помолвке

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс (Фото: Danny Lawson / PA Wire / PA Images / ТАСС)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс рассказали, что обручились и ждут своего первого ребенка, который должен появиться на свет уже летом. Об этом пишут The Independent и The Telegraph со ссылкой на Instagram Саймондс.  

«Я бы не стала публиковать подобные вещи здесь, но захотела, чтобы мои друзья узнали о моей беременности от меня», — написала она в соцсети (у нее закрытый аккаунт), прикрепив к посту фото с Джонсоном.      

Материал дополняется 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Борис Джонсон, Великобритания
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter