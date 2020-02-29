Общество , 29 фев, 21:15
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Борис Джонсон и его подруга объявили о своей помолвке
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс рассказали, что обручились и ждут своего первого ребенка, который должен появиться на свет уже летом. Об этом пишут The Independent и The Telegraph со ссылкой на Instagram Саймондс.
«Я бы не стала публиковать подобные вещи здесь, но захотела, чтобы мои друзья узнали о моей беременности от меня», — написала она в соцсети (у нее закрытый аккаунт), прикрепив к посту фото с Джонсоном.
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