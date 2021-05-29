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Пандемия коронавируса ,  
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В китайском Гуанчжоу закрыли район из-за вспышки коронавируса

Фото: Alex Plavevski / EPA / ТАСС
Фото: Alex Plavevski / EPA / ТАСС

Власти города Гуанчжоу на юге Китая запретили жителям жителям нескольких улиц выходить из дома из-за вспышки коронавируса, сообщает газета Global Times.

Речь идет о пяти улицах в районе Ливань, уточняет издание. Городские власти сообщают о повышении уровня риска эпидемии с низкого на средний на четырех улицах.

По данным Global Times, жителей попросили оставаться дома. Только одному члену семьи позволено выходить из дома, чтобы купить предметы первой необходимости.

В районе должны закрыться все развлекательные заведения, крытые спортивные сооружения, оптовые рынки и детские учреждения. Ресторанам разрешено работать только на вынос. Школы должны отменить занятия (за исключением младших и старших классов).

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

По данным на 29 мая, в Гуанчжоу выявлено шесть случаев заболевания COVID-19, в пяти из них заболевание протекает бессимптомно. С 21 мая в городе обнаружили 20 зараженных, у 15 из них COVID-19 протекает в скрытой форме, сообщает Global Times. По мнению властей, вспышка коронавируса связана с 75-летним мужчиной, заразившимся индийским штаммом вируса. Остальные зараженные контактировали с больным.

Впервые вспышка нового коронавируса, переросшая в пандемию, была зафиксирована в китайском городе Ухань. Ранее в мае республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США заявили о наличии «серьезных косвенных доказательств» лабораторного происхождения вируса. По их данным, к пандемии COVID-19 могла привести утечка из уханьского Института вирусологии.

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Посольство КНР в Соединенных Штатах отвергло обвинения в «лабораторной утечке» коронавируса, заявив в свою очередь о попытке Вашингтона «разыграть старый политический трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса».

Позже американский президент Джо Байден сообщил, что разведка не исключает две версии возникновения COVID-19 — передача от зараженного животного и утечка из лаборатории.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Китай коронавирус Локдаун
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