В китайском Гуанчжоу закрыли район из-за вспышки коронавируса

Фото: Alex Plavevski / EPA / ТАСС

Власти города Гуанчжоу на юге Китая запретили жителям жителям нескольких улиц выходить из дома из-за вспышки коронавируса, сообщает газета Global Times.

Речь идет о пяти улицах в районе Ливань, уточняет издание. Городские власти сообщают о повышении уровня риска эпидемии с низкого на средний на четырех улицах.

По данным Global Times, жителей попросили оставаться дома. Только одному члену семьи позволено выходить из дома, чтобы купить предметы первой необходимости.

В районе должны закрыться все развлекательные заведения, крытые спортивные сооружения, оптовые рынки и детские учреждения. Ресторанам разрешено работать только на вынос. Школы должны отменить занятия (за исключением младших и старших классов).