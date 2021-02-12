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Пандемия коронавируса ,  
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Ватикан и РПЦ заявили об усилении позиций атеизма из-за COVID-19

Как заметил патриарх Кирилл, в обществе из-за пандемии реанимируются стереотипы атеистической пропаганды, которые мешают работе церкви, а в Папском совете вспомнили выражение «страдание — это скала атеизма»
Патриарх Кирилл и кардинал Курт Кох
Патриарх Кирилл и кардинал Курт Кох (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Пандемия COVID-19 заставила многих жителей планеты усомниться в существовании Бога. Об этом на конференции «Церковь и пандемия» в Москве, посвященной пятой годовщине гаванской встречи патриарха Кирилла и папы Римского Франциска, заявил председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

«Ужасные страдания и смерть такого большого количества людей с гораздо большей силой поднимают вопрос о существовании Бога, нежели любые теории философии просвещения», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

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По его мнению, шок от пандемии сравним с впечатлением от великого землетрясения в Лиссабоне в 1755 году, когда погибли около 100 тыс. человек. «В то время это событие поставило под вопрос многие прежние убеждения <...>, возникли сомнения особенно относительно благости и всемогущества божиих», — отметил кардинал. Он напомнил появившееся тогда выражение «страдание — это скала атеизма».

Кох подчеркнул, что пандемия задела церковную жизнь на базовом уровне, ограничив клириков в возможности совершать богослужения. В связи с этим он усомнился, что все прихожане вернутся в храмы после отмены ограничений.

Саму эпидемию представитель Ватикана сравнил с затянувшимся Великим постом и со временем 40-летних скитаний еврейского народа по пустыне: «Это было время, когда Израиль выражал недовольство своим Богом, желая вернуться к древнему язычеству».

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Накануне, 11 февраля, в дистанционном формате состоялось заседание Высшего церковного совета Русской православной церкви (РПЦ), на котором патриарх Кирилл заявил, что в современном обществе реанимируются «некие стереотипы атеистической пропаганды, пришедшие из прошлого». Он заметил, что оживают не только «рудименты старой атеистической пропаганды», но возникают и новые идеологические штампы, которые порождаются секулярной философией и образом жизни и подчас становятся «орудием борьбы с Церковью».

Патриарх попросил священников-блогеров ответственно относиться к тому, что они говорят и пишут в Сети, а также призвал представителей РПЦ воздерживаться от участия в политике. «Не надо считать, что наш долг — подхватывать модные тенденции, придерживаться более популярной в определенных кругах, например, среди городской интеллигенции, точки зрения», — призвал Кирилл.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Юшков
Ватикан РПЦ Патриарх Кирилл атеизм
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