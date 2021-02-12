Ватикан и РПЦ заявили об усилении позиций атеизма из-за COVID-19

Как заметил патриарх Кирилл, в обществе из-за пандемии реанимируются стереотипы атеистической пропаганды, которые мешают работе церкви, а в Папском совете вспомнили выражение «страдание — это скала атеизма»

Патриарх Кирилл и кардинал Курт Кох (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Пандемия COVID-19 заставила многих жителей планеты усомниться в существовании Бога. Об этом на конференции «Церковь и пандемия» в Москве, посвященной пятой годовщине гаванской встречи патриарха Кирилла и папы Римского Франциска, заявил председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

«Ужасные страдания и смерть такого большого количества людей с гораздо большей силой поднимают вопрос о существовании Бога, нежели любые теории философии просвещения», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, шок от пандемии сравним с впечатлением от великого землетрясения в Лиссабоне в 1755 году, когда погибли около 100 тыс. человек. «В то время это событие поставило под вопрос многие прежние убеждения <...>, возникли сомнения особенно относительно благости и всемогущества божиих», — отметил кардинал. Он напомнил появившееся тогда выражение «страдание — это скала атеизма».

Кох подчеркнул, что пандемия задела церковную жизнь на базовом уровне, ограничив клириков в возможности совершать богослужения. В связи с этим он усомнился, что все прихожане вернутся в храмы после отмены ограничений.