Стивен Сигал разработал первый законопроект в России

Стивен Сигал (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Американский актер и режиссер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, разработал свой первый законопроект. Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на официального представителя партии

«Справедливая Россия — За правду» Елизавету Кондакову.

В проекте закона Сигал предложил ужесточить наказание за уголовные преступления в области экологии. По мнению актера, виновных в таких правонарушениях необходимо наказывать тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности.

В настоящее время в российском законодательстве предусмотрены сроки от двух до пяти лет колонии (ст. 250, 251 и 252 УК), если проступок повлек ущерб здоровью или смерть человека, а также если он был совершен на территории заповедника или заказника, в зоне экологического бедствия или чрезвычайной ситуации.

Сигал посчитал такие меры недостаточными. Инициативу актер представит 29 мая на заседании палаты депутатов «Справедливой России — За правду», уточнила Кондакова. Представитель эсэров заявила, что Сигал будет курировать экологическое направление в партии как ее полноправный член.