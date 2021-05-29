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Политика ,  
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Стивен Сигал разработал первый законопроект в России

Стивен Сигал
Стивен Сигал (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Американский актер и режиссер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, разработал свой первый законопроект. Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на официального представителя партии
«Справедливая Россия — За правду» Елизавету Кондакову.

В проекте закона Сигал предложил ужесточить наказание за уголовные преступления в области экологии. По мнению актера, виновных в таких правонарушениях необходимо наказывать тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности.

В настоящее время в российском законодательстве предусмотрены сроки от двух до пяти лет колонии (ст. 250, 251 и 252 УК), если проступок повлек ущерб здоровью или смерть человека, а также если он был совершен на территории заповедника или заказника, в зоне экологического бедствия или чрезвычайной ситуации.

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29 мая 2018 года боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b0d523e9a79473a85215128?from=newsfeed">рассказал</a> о предоставлении ему российского гражданства. Ранее такой указ <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b0d03559a79471cdd85fa0b">подписал</a> президент России Владимир Путин. ​&laquo;Сегодня я очень счастлив. Почему? Потому что сегодня я стал русским. Спасибо большое России!&raquo;, &mdash; сказал боец в своем видеобращении.

Сигал посчитал такие меры недостаточными. Инициативу актер представит 29 мая на заседании палаты депутатов «Справедливой России — За правду», уточнила Кондакова. Представитель эсэров заявила, что Сигал будет курировать экологическое направление в партии как ее полноправный член.

РБК обратился за комментарием к агенту Сигала и пресс-секретарю партии «Справедливая Россия — За правду».

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В конце января лидеры эсэров — Сергей Миронов, «За правду» — Захар Прилепин и «Патриотов России» — Геннадий Семигин подписали манифест об объединении их политических платформ. В конце февраля в Москве прошли съезды всех трех партий. «За правду» и «Патриоты России» были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии «Справедливая Россия — За правду».

Сигал получил российское гражданство в 2016 году, паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. В 2018-м актер стал спецпредставителем МИДа по гуманитарным связям с США.

партия Стивен Сигал Экология законопроект
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