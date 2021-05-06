Мадуро сообщил о планах снять фильм вместе с Сигалом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении снять фильм вместе с американским актером и режиссером с российским паспортом Стивеном Сигалом, сообщает Reuters.

По его словам, фильм будет называться Nico: Ma'duro de tumbar — игра слов, которая означает «Нико, которого трудно сбить с ног».

«Это новый фильм Стивена Сигала. Мы будем бороться с демонами, плохими парнями. Я — Нико», — сказал Мадуро.

Сигал подарил венесуэльскому президенту самурайский меч. «Я получил его с огромным волнением от великого мастера и знатока боевых искусств. Какая большая честь!» — написал он в своем Twitter.