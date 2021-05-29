В Новосибирской области инспектор ДПС выстрелил человеку в голову

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В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении старшего инспектора ДПС, выстрелившего в 19-летнего молодого человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Дело завели по ч. 1 ст. 118, пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). По данным следствия, подозреваемый сопровождал в служебный автомобиль гражданина для установления личности. Потерпевший стал этому препятствовать, и в ответ инспектор ДПС нанес ему несколько ударов.

«После чего подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы ПМ, взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте МВД по Новосибирской области, инцидент произошел вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь». Инспектор ДПС остановил водителя автомобиля Toyota, превысившего допустимую скорость.