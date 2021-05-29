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В Новосибирской области инспектор ДПС выстрелил человеку в голову

Фото: act54 / VK
Фото: act54 / VK

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении старшего инспектора ДПС, выстрелившего в 19-летнего молодого человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Дело завели по ч. 1 ст. 118, пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). По данным следствия, подозреваемый сопровождал в служебный автомобиль гражданина для установления личности. Потерпевший стал этому препятствовать, и в ответ инспектор ДПС нанес ему несколько ударов.

«После чего подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы ПМ, взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте МВД по Новосибирской области, инцидент произошел вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь». Инспектор ДПС остановил водителя автомобиля Toyota, превысившего допустимую скорость.

В Приморье за превышение полномочий задержали трех полицейских
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После того как автомобиль нарушителя остановился, оттуда выскочили несколько человек и попытались скрыться. Силовики задержали одного из них, после чего еще двое вернулись и попытались помешать полицейскому.

«С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — сообщили в МВД.

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Потерпевшему на месте была оказана первая медицинская помощь. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Двое других граждан доставлены в отделении полиции. Ведомство начало служебную проверку.

В декабре прошлого года сотрудник полиции в Москве, находясь в пьяном виде, выстрелил из травмата в 13-летнюю школьницу. Девочка не получила серьезных травм, но была госпитализирована, а следователям сообщила, что полицейский ее домогался. Мужчина был уволен из правоохранительных органов и признан виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство с применением оружия). Его осудили на три года условно, но в конце мая Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Экс-полицейскому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Новосибирская область СК МВД превышение полномочий инспектор ДПС
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