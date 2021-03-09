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Бывший полицейский получил условный срок за выстрел в школьницу

Девочка утверждала, что сотрудник МВД домогался ее, а затем достал травматический пистолет и выстрелил
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Симоновский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника полиции Ивана Князева.

Как сообщили РБК в пресс-службе суда, Князев был признан виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство с применением оружия). Ему запрещено в ближайшие три года занимать должности в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении Князева было возбуждено после инцидента, который произошел в декабре прошлого года на Судостроительной улице в Москве. Находясь в гостях, выпивший полицейский выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю школьницу. Девочка не получила серьезных травм, но была госпитализирована, а следователям сообщила, что Князев ее домогался.

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Фото:Никита Попов / РБК

В МВД позже сообщили, что в момент совершения преступления полицейский был в гражданской одежде и не при исполнении. Из правоохранительных органов его уволили по отрицательным мотивам.

Автор
Артем Филипенок
полиция хулиганство
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