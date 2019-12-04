В Приморье за превышение полномочий задержали трех полицейских

В Приморском крае трех сотрудников межмуниципального отдела МВД «Кавалеровский» задержали за применение недозволенных методов расследования по отношению к свидетелю преступления, совершенного в селе Зеркальное. Об этом говорится на сайте регионального управления СК.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК). Как сообщают следователи, недозволенные методы расследования задержанные применили к жителю Зеркального с 26 по 28 ноября, когда он находился в отделе полиции. Что именно они сделали, не уточняется.

Превышение должностных полномочий было зафиксировано во время проверки, проведенной сотрудниками отдела собственной безопасности регионального управления МВД. В отношении задержанных идет служебная проверка. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

«Восток-Медиа» отмечает, что проверку начали после того, как родственники мужчины, находившегося в отделении полиции, заявили, что его пытали. Он проходит свидетелем по делу об убийстве 37-летнего жителя Зеркального, которое произошло 25 октября.

Vl.ru отмечает, что в ночь на 26 октября Николай Салтыков с Вячеславом Хлыстуновым уехал на охоту. Салтыков пропал и позже был найден убитым. По словам Хлыстунова, его как единственного свидетеля забрали в отдел полиции, где подвергали пыткам.