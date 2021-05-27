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Политика ,  
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Совбез ООН осудил арест президента и премьера Мали

Совет Безопасности ООН решительно осудил арест временного президента Мали Ба Ндао, премьер-министра страны Моктара Уана и других лидеров переходного периода, призвав освободить их. Об этом говорится на сайте ООН.

«Они [члены Совбеза] призвали к безопасному, немедленному и безоговорочному освобождению всех задержанных должностных лиц», — отмечается в сообщении.

Также Совбез призвал возобновить переходный период под руководством гражданских лиц в Мали. Этот период должен привести к проведению выборов и установлению конституционного порядка в 18-месячный срок в соответствии с переходной хартией.

Задержанные военными президент и премьер-министр Мали ушли в отставку
Политика
Бах Ндау

Ранее советник вице-президента Мали Бубу Сиссе сообщил, что Бах Ндау и Моктар Уан ушли в отставку, и стороны ведут переговоры об их освобождении и формировании нового правительства.

Позже Сиссе уточнил, что освобождение президента и премьер-министра будет «происходить постепенно по очевидным соображениям безопасности», передает AP.

Военные задержали президента и премьер-министра временного правительства 24 мая. Это случилось спустя девять месяцев после военного переворота, свергнувшего предыдущего президента Мали. В августе прошлого года предыдущий глава государства Ибрагим Бубакар Кейта был арестован и ушел в отставку.

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Мали освобождение госпереворот
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