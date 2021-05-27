Совбез ООН осудил арест президента и премьера Мали

Совет Безопасности ООН решительно осудил арест временного президента Мали Ба Ндао, премьер-министра страны Моктара Уана и других лидеров переходного периода, призвав освободить их. Об этом говорится на сайте ООН.

«Они [члены Совбеза] призвали к безопасному, немедленному и безоговорочному освобождению всех задержанных должностных лиц», — отмечается в сообщении.

Также Совбез призвал возобновить переходный период под руководством гражданских лиц в Мали. Этот период должен привести к проведению выборов и установлению конституционного порядка в 18-месячный срок в соответствии с переходной хартией.

Ранее советник вице-президента Мали Бубу Сиссе сообщил, что Бах Ндау и Моктар Уан ушли в отставку, и стороны ведут переговоры об их освобождении и формировании нового правительства.