К берегам Тринидада и Тобаго прибило лодку с 14 трупами

У берегов островной республики Тринидад и Тобаго, расположенной в южной части Карибского моря, нашли лодку с 14 трупами людей. Об этом сообщила в Facebook местная полиция.

«Полиция изучает историю с обнаружением 14 тел, черепа и скелетных останков в лодке, которую нашли сегодня утром в четырех милях от Белль Гарден, Тобаго», — отмечается в сообщении.

Изначально на лодку наткнулись рыбаки. Когда они обнаружили на борту мертвых, вызвали полицию. Все тела находились в состоянии сильного разложения. Их отвезли в морг, чтобы идентифицировать погибших и установить причины смерти.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго сообщает, что лодка была иностранной.